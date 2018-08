Wilders-mars Pakistan gestaakt na afblazen wedstrijd

De islamistische partij TLP organiseerde een protestmars vanwege de door Wilders bedachte cartoonwedstrijd. De demonstratie begon vanmiddag bij Dina, ongeveer 90 kilometer ten zuidoosten van Islamabad. In de loop van de avond zocht de Nederlandse ambassade contact met de Pakistaanse regering, nadat de PVV-politicus besloot om de cartoonwedstrijd af te blazen . De TLP besloot vervolgens om te stoppen met de mars. Volgens de politiebron zijn er circa zevenhonderd militairen actief rond de diplomatieke wijk waar onder andere het Nederlandse consulaat is gevestigd. Ook zouden veel agenten en paramilitaire eenheden aanwezig zijn in het gebied.

Extra alert

Minister Stef Blok heeft met de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken over onder meer de beveiliging van de ambassade gesproken. Nederland heeft ondertussen een handelsmissie naar het Aziatische land uitgesteld. Het bezoek wordt niet veilig geacht vanwege de ontstane ophef.



De protestacties van de TLP zijn berucht, onder meer door een blokkade van het verkeer in Islamabad in november 2017, die het leven in de hoofdstad twintig dagen lang ontwrichtte. De betogers werden uiteindelijk met geweld uiteengedreven. Dat protest was gericht tegen een taalfout in een publicatie van de kieswet die oneerbiedig jegens de profeet zou zijn.