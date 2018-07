Willem-Alexander op Curaçao: Ik ben mijn begeleiders kwijt

Vanochtend vroeg was in Willemstad ook al een mensenmassa op de been toen het koningspaar de ceremonies rond de nationale feestdag Dia di Bandera meevierde. En later op de ochtend was het dorpje Barber ook al uitgelopen om met Willem-Alexander en Máxima stil te staan bij de Dag van de Vlag.



Maar dat was nog niets vergeleken bij de drukte op de markt op het Molenplein. De koning en koningin kregen een baby in hun handen gedrukt, Máxima werd aangeklampt door Argentijnse vakantiegangers en sprak in het Spaans met bewoners van Curaçao in de marktkraampjes die ze door de drukte maar amper konden bereiken.



Andere eilandbewoners wilden van Willem-Alexander en Máxima weten of ze de regen, gisteren op de eerste dag van hun bezoek aan het eiland, erg vervelend vonden. ,,Het werd er niet minder leuk door,’’ regeerde een onverstoorbaar stralende koningin Máxima.



Vanmiddag (plaatselijke tijd) rondt het koninklijk paar het bliksembezoek aan Curaçao af, aan het begin van de avond stijgt het tijdelijke regeringstoestel alweer op met bestemming Nederland.