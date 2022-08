Willen de Russen verder oprukken in de Donbas, dan zullen ze Soledar voorbij moeten

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne start tegenoffen­sief in zuiden, troepen doorbreken Russische frontli­nies Cherson

Oekraïne is een lang verwacht tegenoffensief begonnen om het zuiden van het land van de Russische bezetters te bevrijden. Intussen praat de EU deze week over een mogelijke Europese visumban voor Russen. En het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bezoekt deze week de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja. Door gevechten en stroomuitval dreigt de nucleaire veiligheid in gevaar te komen. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.

14:04