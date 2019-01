Wintersporter komt moeilijk weg

Het verkeersbeeld in de wintersportgebieden toont volgens de woordvoerder twee gezichten: globaal gaat het een stuk beter dan gisteren en kan het verkeer goed doorrijden. Maar op de hogerop gelegen wegen zijn er problemen met afgesloten wegen, waardoor mensen hun skidorpen niet uit kunnen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het onder Nederlanders populaire Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm. ,,Dat is nu onbereikbaar. Dat heeft maar één toegangsweg en die zit onder een lawine.’’

Dat het op de uitvalswegen een stuk beter gaat, komt doordat er minder verkeer op die wegen is, aldus de woordvoerder. Ook ligt de sneeuwgrens wat hoger. Op de Fernpas, waar het gisteren nog bar en boos was, gaat het bijvoorbeeld heel goed. ,,Dat is schoon en houden ze schoon, dus er staat niet veel file.’'

Bij de grensovergang Kufstein en op de A10 van Villach naar Salzburg staat wel veel file. ,,Maar dat komt door het aanbod, het is daar gewoon heel erg druk.’' Zo moet bij Kufstein rekening worden gehouden met ruim een uur vertraging.

In Duitsland is het verder druk op de A8 van Salzburg naar München. Tussen Siegsdorf en Grabenstätt zijn waarschijnlijk door de sneeuwlast bomen omgevallen. Daardoor is maar één rijstrook open, wat tot ruim een uur file leidt.

Fernpass

De Fernpass, een van de belangrijkste verbindingen tussen Duitsland en Oostenrijk, was vanmorgen enige tijd afgesloten vanwege een lawine. De skigebieden Obertauern (Pongau/Lungau) en Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) waren vandaag voor het verkeer afgesloten. Ook op de wegen rond München zijn grote problemen gemeld.

De aanhoudende sneeuwval zorgt in Oostenrijk voor steeds meer problemen. Talloze wegen zijn afgesloten, treinen rijden minder, dorpen zijn van de buitenwereld afgesneden en in Tirol geldt een verbod op boswandelingen.

Door het steeds zwaarder wordende sneeuwdek breken takken af. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen doordat er bomen op de elektriciteitsdraden zijn gevallen en de lijnen zijn bezweken door de sneeuw, zo meldt de Oostenrijkse ORF. Duizenden mensen zaten uren zonder stroom. Driehonderd treinreizigers zaten uren vast in de nachttrein tussen Graz en Zürich die door een kapotte bovenleiding niet verder kon.

Het einde is nog niet in zicht. De Oostenrijkse weerdienst waarschuwt dat het de komende dagen nog hard blijft sneeuwen.

Lawines

Volgens de Duitse weerdienst kan er vandaag in het zuiden van Beieren tot en met veertig centimeter sneeuw vallen. In de betreffende gebieden blijft er groot gevaar voor lawines. Ook in Oostenrijk blijft het gevaar voor lawines groot, meldt de zender ÖRF. In heel het noordelijke deel van de Alpen geldt het hoogste waarschuwingsniveau.

Gisteren kreeg terugkerend vakantieverkeer ook al te maken met fikse files in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland. Vooral op de Fernpass stonden mensen uren stil. ,,Dat is al een drukke route, maar als het stilstaat en het blijft sneeuwen, wordt de sneeuw ook niet meer weggereden. Dan moeten de weg meerdere keren worden afgesloten, zodat een sneeuwschuiver zijn werk kan doen. En dat zorgt voor veel vertraging”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

Slachtoffers



Het barre winterweer eist inmiddels dodelijke slachtoffers. Gisteren overleed een Duitse 19-jarige bestuurder na een botsing met een andere auto. Er vielen bij ongelukken ook vier gewonden, van wie twee ernstig. Een 20-jarige vrouw kwam om het leven nadat ze werd bedolven onder een lawine.



Gistermiddag werd een 54-jarige man bedolven onder de sneeuw bij Zell am See. Hij had geluk dat hij in een luchtzak terecht kwam en zelf de hulpdiensten kon waarschuwen. 35 reddingswerkers gingen naar hem op zoek en hij werd uiteindelijk onderkoeld maar ongedeerd uitgegraven.

Ernstig oponthoud

Treinreizigers hebben in Beieren ernstig oponthoud. De zware sneeuwval belemmert het treinverkeer vooral in het zuiden en westen van München. Verschillende verbindingen in de Allgäu en bijvoorbeeld in de richting van Garmisch-Partenkirchen zijn tot nader order gesloten. Volgens Deutsche Bahn zijn door de sneeuwval bomen omgevallen en op de bovenleidingen terechtgekomen.

De extreme sneeuwval, Weerplaza spreekt van een ‘sneeuwbom’, kwam gisteren op een wisseldag. Honderdduizenden sneeuwsporters gaan dit weekeinde naar huis - de kerstvakantie is immers voorbij - anderen komen juist aan voor een weekje sneeuwpret.