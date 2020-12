Wintersporters lappen coronaregels aan hun laars: lange rijen met op elkaar gepropte mensen

Beelden van een opeengepakte mensenmassa bij een skilift in het Zwitserse Verbier zorgen voor veel ophef. Wintersporters lappen de coronaregels aan hun laars, ondanks alle beperkende maatregelen. En dat terwijl de skivakanties begin dit jaar een belangrijke rol speelden bij de verspreiding van het virus in Europa.

Terwijl Frankrijk, Duitsland en Italië de skipistes gesloten houden vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in Europa en Oostenrijk buitenlandse skitoeristen weert, kunnen wintersporters wel in Zwitserland op de lange latten staan.

Ondanks druk van buiten weigert de Zwitserse regering skigebieden te sluiten. Ze werd de piste in Verbier (kanton Wallis), een dorp dat 25.000 toeristen kan herbergen, afgelopen weekend officieel geopend. De federale regering besloot wel om beperkingen in de voeren bij gondels en kabelbanen. Dat zorgde voor lange wachtrijen.

Schandaal

Chef-kok Didier de Courten postte daarvan een foto op zijn Facebookpagina. ,,Een onwaarschijnlijke situatie‘’ schrijft de Zwitser. ,,Wij, eigenaren van cafés en restaurants, hebben op last van de staatsraad sinds 4 november de deuren van onze zaken gesloten om de pandemie te stoppen en het skiseizoen te redden. Het is een schandaal dat onze inspanningen teniet worden gedaan door ongepast gedrag.’'

Christophe Darbellay, regeringslid in het kanton Wallis, noemde de beelden ‘onaanvaardbaar’.

Téléverbier, uitbater van de skilift, geeft toe dat de situatie gedurende een half uur uit de hand liep. ,,We waren verrast door het grote aantal skiërs’', zegt directeur Laurent Vaucher. Volgens hem was de situatie een dag later beter. Door het plaatsen van extra borden konden skiërs beter afstand houden.

Tekst gaat verder onder kaartje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ordelijk

Eind november heeft de Zwitserse skiliftbond een aantal regels opgesteld voor skigebieden. Zo moeten de wachtrijen ‘ordelijk en zonder grote clusters’ verlopen. Ook moeten wintersporters mondkapjes dragen in gesloten ruimtes, zoals bergtreinen en kabelbanen, maar ook stoeltjesliften.

,,Het doel is te voorkomen dat het virus zich in toeristische gebieden verspreidt’', zei zorgminister Alain Berset vrijdag. Hij kondigde extra beperkingen aan voor skiërs tijdens de kerstvakantie. Het aantal passagiers in gesloten skicabines wordt beperkt.

In de herfst waren er ook al lange wachtrijen van opeengepakte wintersporters in het Oostenrijkse Tirol. De vrees voor een tweede Ischgl, een populair skioord in Oostenrijk, is groot. In februari raakten skiërs uit heel Europa daar besmet met het coronavirus. De autoriteiten grepen niet in, waardoor de toeristen het virus naar hun eigen land meenamen.

Volledig scherm © REUTERS

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: