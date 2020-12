Wit-Rusland pakt opnieuw meer dan 300 demonstranten op tegen Loekasjenko-regime

Zondagse protesten

Sancties

President Loekasjenko is al 26 jaar aan de macht in de voormalige Sovjetrepubliek met 9,5 miljoen inwoners. De Europese Unie heeft bezwaar gemaakt tegen het verloop van de verkiezingen in augustus en het harde optreden tegen de oppositie. De EU stelde al sancties in tegen een vijftigtal regeringsfunctionarissen. Zij mogen de EU niet meer in en hun tegoeden bij Europese banken zijn bevroren.



De sancties die de Europese Unie na wekenlang oponthoud nam tegen Belarus komen laat, maar niet te laat, zei premier Mark Rutte in oktober. Ze zijn nog altijd een belangrijk politiek signaal, aldus de minister-president. In september deelde hij al mee Loekasjenko niet als president van Wit-Rusland te erkennen.



De oppositie ziet burgerrechtenactiviste Svetlana Tichanovskaja als de winnaar van de verkiezingen. Eind november bezocht ze Nederland, in de hoop op steun bij de strijd tegen de dictatuur in haar land. ,,Ik mag mijn emoties alleen laten zien als die anderen inspireren,’’ vertelt zij in Magazine.