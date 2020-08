Wit-Russisch regime begint gevangen demonstranten vrij te laten

De afgelopen dagen zijn zeker 6700 mensen opgepakt door de Wit-Russische politie bij de demonstraties. Volgens het ministerie zijn 103 politieagenten gewond geraakt. 28 van hen liggen in het ziekenhuis. ,,De problemen in het land krijgen op deze manier een massaal karakter”, aldus het ministerie. ,,De mate van agressiviteit bij de protesten zorgt voor een verhoogde staat van paraatheid van de politie.”

Nieuwe strafmaatregelen

Het keiharde optreden van de Wit-Russische autoriteiten heeft ertoe geleid dat de Europese Unie nieuwe strafmaatregelen tegen de voormalige Sovjetrepubliek in het oosten van Europa overweegt. In 2016 waren eerdere sancties nog verlicht toen het beter leek te gaan met de naleving van de mensenrechten.

Afgelopen weekend waren de presidentsverkiezingen in het land. De zittende president Alexander Loekasjenko won die volgens de exitpolls ruim van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. De oppositie zegt dat er gefraudeerd is en dat Tichanovskaja de eigenlijke winnaar is. De oppositieleider is eerder deze week naar Letland gevlucht, omdat ze zich bedreigd voelde. Haar man zit al in de gevangenis.