Witte Huis: Trump ook in winter bruin dankzij goede genen

De Amerikaanse president Donald Trump (72) gebruikt geen gekleurd poeder om zijn huid ook in de winter een zongebruinde uitstraling te geven. Hij heeft gewoon goede genen. Dat heeft een hooggeplaatste functionaris van het Witte Huis laten weten aan The New York Times .

De gezaghebbende nieuwssite wijdt vandaag een artikel van ruim 1000 woorden aan Trumps huid, die volgens het medium ook nu opvallend oranje-achtig is. En dat terwijl het op sommige plekken in de Verenigde Staten afgelopen week wel dertig graden onder nul was.



Aan zijn look komt volgens een anonieme Witte Huis-functionaris echter niets anders te pas dan ‘goede genen’. De president poedert wel altijd zijn gezicht voorafgaand aan televisieoptredens, maar dat goedje heeft geen kleur.



De vraag blijft echter of Trump dan wél gebruikmaakt van de zonnebank of een spray tan-apparaat, zoals meerdere bekenden van hem de afgelopen jaren beweerden. Dat is absoluut niet het geval, laten bronnen binnen de regering van Trump weten. Meerdere mensen die ooit in het Witte Huis waren, bevestigen dat nergens zo’n apparaat te vinden is.

Crème

Een andere mogelijkheid is dat hij bruinende crème gebruikt. Daar lijkt het sterk op, zegt een vermaarde dermatoloog die meerdere mensen binnen het Witte Huis behandelde. ,,Hij ziet er meer oranje uit dan gebruind’’, zegt zij. ,,Een duidelijke aanwijzing.’’



Trump, die al jaren antibiotica neemt voor een chronische huidaandoening waardoor de huid in het gezicht rood kleurt (rosacea), ziet er in het openbaar in elk geval graag zo gunstig mogelijk uit. Volgens een bron baalt de president soms dan ook dat zijn haar op tv zo geel lijkt en zijn huid zo oranje.



Daarom is het licht bij evenementen in het Witte Huis tegenwoordig minder fel dan tijdens eerdere regeringen, schrijft de website. Daarnaast houdt Trump graag toespraken buiten, in natuurlicht.

