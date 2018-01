Woede en ongeloof in India na verkrachting acht maanden oude baby

Diverse stichtingen en organisaties reageerden woedend op het nieuws. Swati Maliwal, topvrouw van een lokale overheidsorganisatie die opkomt voor vrouwenrechten en -veiligheid, richt zich in een pleidooi op Twitter tot de Indiase premier Narendra Modi. ,,Wat moeten we doen? Hoe kan Delhi vandaag rustig slapen wanneer een baby van 8 maanden bruut is verkracht? Zijn we zo gevoelloos geworden of hebben we dit aanvaard als ons lot?'', vroeg zij zich af. ,,Vandaag is het de sterfdag van Mahatma Gandhi. Hij zou zich kapot schamen als hij nog had geleefd.''



Het is niet de eerste keer dat een zeer jong kind het slachtoffer is van seksueel geweld in India. In 2016 werd een meisje van elf maanden oud ontvoerd en twee uur lang verkracht door een 36-jarige bouwvakker. Een jaar eerder gebeurde hetzelfde met een meisje van drie maanden oud in het zuidelijk gelegen Hyderabad. De 50-jarige dader in die zaak werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.



Het aantal gevallen van seksueel misbruik van kinderen stijgt echter nog steeds volgens BBC, ondanks grote ophef in de media en protesten rondom deze zaken. Autoriteiten ontvingen in 2016 19.765 meldingen, maar liefst 82 procent meer dan het jaar daarvoor.