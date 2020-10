Woede na onthoofding van leraar: ‘Dit is waar het heen gaat met Frankrijk’

VIDEODocent Samuel Paty werd gistermiddag op gruwelijke wijze vermoord in een voorstad van Parijs, waarschijnlijk omdat hij een paar dagen eerder in de klas Mohammed-cartoons had laten zien. Leerlingen kwamen vandaag bij de school samen om te rouwen.

In de stad waar gistermiddag de keel werd doorgesneden van een leraar komen bewoners, leerlingen en hun ouders samen. Een mevrouw pinkt met een zakdoek een traantje weg. Een tienerjongen in joggingbroek loopt met een witte roos in zijn hand. ,,Het is een verschrikking. Ik heb er geen woorden voor’’, zegt een moeder die hier twee kinderen op school heeft.

Volledig scherm Bloemenzee bij de school van de vermoorde leraar. © AP

,,Het is een superaardige leraar. Nou ja, dat wás hij’’, zegt een leerlinge van de school. ,,Ik heb echt nog nooit problemen met hem gehad. Wie doet zoiets? Verschrikkelijk om te zien hoe zo iemand zo bruut wordt vermoord.’’

Voor de basisschool van Conflans Sainte Honorine, een voorstad van Parijs, komen de hele dag mensen samen. Hier werkte de leraar die gisteren werd vermoord. Zijn keel werd doorgesneden: een werkwijze die aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS) doet denken. De Franse president Macron sprak gisteravond over een ‘islamitische terreuraanslag’.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

‘Ik ben leraar’

Voor de ingang ligt nu een zee van bloemen. Leerlingen en ex-leerlingen leggen soms een enkele roos en dan weer immense boeketten neer. Ouders praten met elkaar over wat er is gebeurd.

Sommigen dragen borden mee. ‘Ik ben leraar’, staat erop, verwijzend naar de borden en spandoeken die vijf jaar geleden opdoken na de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo, toen met ‘Ik ben Charlie’ erop.

Volledig scherm ‘Ik ben leraar’. © AFP

,,Het is een ramp. Dit is waar het dus heen gaat met Frankrijk’’, zegt een vader. ,,Onze normen en waarden gaan eraan in dit land. Het wordt hoog tijd dat we al die lieden wat beter in de gaten gaan houden. Ze hebben normen en waarden die haaks staan op die van ons. Nu blijven ze vaak onder de radar en kunnen ze ineens toeslaan.’’

Docent Samuel Paty besteedde kort geleden in de klas aandacht aan de vrijheid van meningsuiting. Hij liet daarbij cartoons van Mohammed zien. Moslimleerlingen liet hij de keus of ze de les wilden bijwonen of de klas wilden verlaten.

Quote Die ouder die dat filmpje heeft geplaatst is medeschul­dig aan wat er hier is gebeurd Ouder van de school

Sommige ouders waren boos dat de leraar de spotprenten liet zien. Op Facebook riep een vader de leraar op te vertrekken. ,,Die schoft hoort niet in het onderwijs thuis’’, zei hij in het filmpje. Inmiddels is duidelijk geworden dat Paty is onthoofd door de 18-jarige Aboulakh A., een in Moskou geboren Rus van Tsjetsjeense afkomst. Hij had sinds maart een verblijfsvergunning als vluchteling in Frankrijk.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Aboulakh stond niet bekend als geradicaliseerd. Hij kwam gisteren naar de school toe en vroeg leerlingen wie Paty was. Nadat hij hem gevonden had, viel hij hem zo'n 300 meter van de school aan met een mes en sneed hij zijn keel door. Na die daad plaatste hij een foto van het lichaam van de leraar op Twitter. Aboulakh zelf werd later die avond doodgeschoten bij zijn arrestatie. Inmiddels zijn negen mensen gearresteerd, onder wie familieleden van Aboulakh en de vader die het filmpje op Facebook heeft gezet waarin hij de leraar opriep te vertrekken.

Volledig scherm Het gemeentebestuur van Conflans Sainte Honorine zingt het volkslied bij de school. © AP

Op het schoolplein willen de meeste ouders er niet over praten. ,,Nu is het tijd om te rouwen’’, zegt een vader die met zijn twee zoontjes bloemen komt leggen. Een andere vader is radicaler. ,,Die ouder die dat filmpje heeft geplaatst is medeschuldig aan wat er hier is gebeurd!’’

Vrijdagmiddag werd Samuel Paty in een voorstad van Parijs vermoord: