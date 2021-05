Woede om Israëlische aanval op persgebouw Gaza: ‘Poging om het bloedbad te verbergen’

videoEen raketaanval heeft in de Gazastrook een gebouw getroffen met kantoren van internationale media, waaronder persbureau Associated Press en nieuwszender al-Jazeera. Een getuige zegt dat het pand is ingestort. ‘We vermeden ternauwernood een vreselijk verlies aan mensenlevens.’

Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat het gebouw is bestookt omdat daar materieel van de militante Palestijnse beweging Hamas lag. Die zou de journalisten als ‘menselijk schild’ gebruiken.

Hij voegde eraan toe dat de eigenaar van het gebouw van 13 verdiepingen een uur vóór de aanval was gewaarschuwd voor de raketaanval. Daardoor konden mensen uit de toren worden geëvacueerd.

Voltens AP is een tiental journalisten en freelancers in het gebouw op tijd geëvacueerd. ,,We zijn geschokt dat het Israëlische leger het gebouw met het kantoor van AP en andere nieuwsorganisaties in Gaza zou aanvallen en vernietigen‘’, schrijft AP-directeur Gary Pruitt in een verklaring. ,,Ze kenden al lang de locatie van ons bureau en wisten dat er journalisten waren.‘’

Verontrustende ontwikkeling

AP heeft samen met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tekst en uitleg gevraagd van de Israëlische regering. ,,Dit is een ongelooflijk verontrustende ontwikkeling. We vermeden ternauwernood een vreselijk verlies aan mensenlevens. De wereld zal minder weten over wat er in Gaza gebeurt vanwege wat er vandaag is gebeurd.‘’

Volledig scherm Het kantoor van de internationale media in Gaza tijdens de raketaanval © AP

Waarnemend directeur-generaal Mostefa Souag van al-Jazeera noemde de actie ‘barbaars’. ,,Het doel van deze gruwelijke misdaad is om de media het zwijgen op te leggen en om het bloedbad en het lijden van de bevolking van Gaza te verbergen.‘’

De zender publiceerde een video waarop te zien is dat de eigenaar van het gebouw, Jawwad Mahdi, via de telefoon een Israëlische militair smeekte om 10 minuten te wachten, zodat journalisten het gebouw konden binnengaan om waardevolle apparatuur op te halen voordat het werd gebombardeerd.

,,Het enige wat ik vraag is om vier mensen ... naar binnen te laten gaan en hun camera’s te halen‘’, zei Mahdi. ,,We respecteren je wensen. We doen het niet als je het niet toestaat, maar geef ons 10 minuten.’’

Levenswerk vernietigd

De militair aan de andere kant van de telefoon wees het verzoek af, waarop Mahdi zei: ,,Je hebt ons levenswerk, onze herinneringen, het leven vernietigd. Ik zal ophangen. Doe wat je wilt. Er is een God.‘’

Het Witte Huis in Washington laat via een woordvoerder weten Israël te hebben gewezen op de verantwoordelijkheid veiligheid van journalisten te garanderen. In het pand bevonden zich naast internationale media ook kantoren van andere organisaties en appartementen. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

Israël en militante Palestijnen bestoken elkaar al dagen. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat sinds maandag meer dan 2000 raketten zijn afgevuurd vanuit de Palestijnse enclave aan de kust. Israël reageerde door op grote schaal luchtaanvallen uit te voeren op doelen in het gebied.

Egypte heeft zijn grensovergang met de Gazastrook geopend en tien ambulances naar het gebied gestuurd om mensen op te halen die gewond zijn geraakt door Israëlische bombardementen. Bronnen bij veiligheidsdiensten en in de medische sector zeggen dat de gewonden in Egyptische ziekenhuizen zullen worden behandeld.

Volledig scherm Een Palestijnse brandweerman geeft collega's aanwijzingen bij reddingswerkzaamheden in Rafah. © AFP

De ambulances zijn via de grensovergang Rafah naar de Gazastrook gereden. Egypte wil later nog eens vijf ambulances naar Gaza sturen. In drie Egyptische ziekenhuizen zijn voorbereidingen getroffen voor de opvang van gewonden van de Israëlische bombardementen en beschietingen.



De Israëlische krant Haaretz meldde dat bij een Israëlische luchtaanval op het vluchtelingenkamp Al-Shati in het noorden van Gaza vandaag tien personen uit één familie zijn gedood. De slachtoffers zijn acht kinderen en twee vrouwen, aldus Haaretz op basis van bronnen in de Gazastrook.

Kinderen omgekomen

Mohammed Hadidi vertelde aan verslaggevers dat zijn vrouw en vijf kinderen naar familie waren gegaan om het Suikerfeest, het einde van de islamitische vastenmaand, te vieren. Zij en drie van de kinderen - tussen de zes en veertien jaar oud - werden gedood. Een elfjarige wordt nog vermist. Een vijf maanden oud jongetje overleefde het geweld.



Tussen de ravage is kinderspeelgoed te zien. Ook liggen er borden met onaangeraakt voedsel van de feestelijkheden tussen de brokstukken. ,,Er was geen waarschuwing’’, zegt buurman Jamal Al-Naji. Waarom Israël het op hen heeft voorzien, ontgaat hem. ,,Ga de confrontatie aan met sterke mensen’’, zegt hij.



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Rookt stijgt op boven de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Egypte stuurde tien ambulances naar het gebied. © AFP

Raketaanvallen

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is een week geleden opgelaaid. Dat gebeurde na de dreigende uitzetting van gezinnen uit een Arabische wijk in Oost-Jeruzalem. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Dat leidde ook tot internationale kritiek op Israël.



De militaire factie van de Palestijnse beweging Hamas bestookt Israël al dagenlang met raketten. Sinds maandag zouden er tweeduizend zijn afgevuurd. Het merendeel van de projectielen wordt onderschept door het Israëlische afweersysteem Iron Dome. Het leven in steden als Tel Avis en Jeruzalem ligt hierdoor deels stil.



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Palestijnse mannen inspecteren de schade aan een woongebouw na een Israëlische luchtaanval. © AFP

Burgerdoelen geraakt

De meeste dodelijke slachtoffers vallen aan Palestijnse kant. Het Israëlische leger voert luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Gisternacht werden Palestijnse doelen ook met tanks vanaf de Israëlische zijde bestookt. Ook daarbij werden ongewild burgerdoelen geraakt, zo erkende een legerwoordvoerder.



Luitenant-kolonel Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger, zegt dat de tanks zo’n vijftig granaten afvuurden. ,,Zoals altijd met het doel militaire doelen te raken en nevenschade en burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.’’ Conricus zegt dat het ‘deze keer niet haalbaar’ was om burgergebieden te ontruimen.



Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een Palestijnse vrouw te midden van de ravage na Israëlische aanvallen op het zuiden van de Gazastrook. © AFP

‘Zware prijs betalen’

De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren dat hij Hamas ‘een zware prijs’ wil laten betalen voor de aanvallen. Er is sprake van een komend grondoffensief en langs de grens zijn troepen gestationeerd. Gisteren werden negenduizend reservisten opgeroepen. Dat het conflict snel in hevigheid zal afnemen, lijkt onwaarschijnlijk.



Netanyahu zei dat de actie tegen Hamas ‘meer tijd in beslag zal nemen’ en dat de groepering flink moet worden afgeschrikt voordat er een wapenstilstand komt. De Amerikaanse president Biden heeft zijn steun voor Israël uitgesproken, maar zegt te hopen dat het land het geweld onder controle kan krijgen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: