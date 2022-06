Woede, vreugde, maar vooral verdeeldheid in Amerika:

‘Praise the Lord, abortus is nu illegaal’

met videoNu abortus in Amerika niet langer een grondrecht is, laten sommige staten geen moment voorbij gaan: abortus is in zeven staten per direct illegaal. Het laat zien hoe diep verdeeld Amerika is over het onderwerp. ‘Praise the Lord, abortus is nu illegaal.’