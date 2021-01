Woedende Trumpaanhangers dringen Capitool binnen

Schoten in Capitool; Trump roept op: ‘Blijf vreedzaam'

21:53 De chaos in het Capitool is compleet. In de senaatszaal zijn schoten gelost. Een vrouw is daarbij zwaargewond geraakt. Haar toestand is kritiek, meldt nieuwszender CNN. Terwijl woedende Republikeinse aanhangers het gebouw bestormen, heeft Donald Trump alsnog een oproep gedaan om geen geweld te gebruiken. ,,Steun onze politie en handhavers. Zij staan aan de kant van ons land. Blijf vreedzaam!‘’ twittert de president.