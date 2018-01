Wolvin Naya beet in België schapen dood

Het dier, dat een gps-zender heeft, liep vanuit Duitsland via Nederland naar de zuiderburen en legde ongeveer 500 kilometer af. Deskundigen van de vereniging Welkom Wolf zeggen dat de halsbeet waarmee de schapen zijn gedood, op een aanval door een wolf wijst.



Het dier is in Nederland uiteindelijk in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant geweest. Men kon eerder deze week nog niet zeggen of dode schapen in ons land slachtoffer van het dier geworden waren.