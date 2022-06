Worden lockdowns en rigoureus testen vast onderdeel van leven in China?

In de lange rij voor het mobiele coronatest-hokje is het zweten en puffen geblazen. De maand juni wordt in Sjanghai gekenmerkt door warm, vochtig weer. In die omstandigheden moet de bevolking van Sjanghai nu minstens twee keer per week in de rij staan voor een corona-test. Zonder zo’n test kom je namelijk geen kantoorgebouw of winkel in.