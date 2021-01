Wordt Trump afgezet wegens aanzetten tot geweld? De Capitoolrellen van uur tot uur

2020 warmste jaar wereldwijd ooit gemeten: ‘We moeten op de rem trappen’

8 januari 2020 was wereldwijd - samen met 2016 - het warmste jaar ooit gemeten, dat meldt het Europese klimaatinstituut Copernicus. De temperatuur lag vorig jaar 0,6 graad hoger dan in de periode 1981-2010. Bart Verheggen, docent Aard- en Klimaatwetenschappen aan Amsterdam University College, waarschuwt: ,,We moeten op de rem trappen.”