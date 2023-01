Wouter (30) en Stefanie (34) verloren hun neustussenschot door coke: ‘Plots kwamen er vel en bot uit mijn neus’

Protesten in ontregeld Peru eisen al tientallen levens: ‘Het gaat hard tegen hard’

Peru is al zes weken het toneel van grootschalige protesten na de afzetting en arrestatie van president Pedro Castillo. Zijn opvolger Dina Boluarte kan niks goed doen in de ogen van de vele aanhangers die Castillo nog steeds heeft. ,,Het hele land is ontregeld.’’

10:10