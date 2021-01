Yuriy (15) werd in coma geslagen door groep, bekend Frankrijk reageert: ‘Word beter Yuriy’

De 15-jarige Yuriy Kruchenyk raakte zwaargewond en in coma toen hij in elkaar werd geslagen door een groep jongeren in Parijs. Vandaag bevestigde de familie van de jongen dat hun Yuriy het slachtoffer is, dat is te zien op de verschrikkelijke beelden die op sociale media rondgaan. Bekend Frankrijk spreekt zijn afschuw uit over het zinloze geweld en steekt de jongen en zijn familie een hart onder de riem.

,,Ondraaglijke beelden. Dwing jezelf Yuriy en word beter”, twitterde Barcelona-voetballer en Frans international Antoine Griezmann vandaag. ,,Goed herstel voor jou Yuriy, ik denk aan jou en de jouwe”, schreef acteur Omar Sy - onder meer bekend van de film Intouchables - op zijn beurt.

,,Een aanval van ongelooflijke wreedheid”, twittert minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Een ‘onderzoek naar de poging tot moord’ is geopend.

In Frankrijk is grote verontwaardiging over het weerzinwekkende zinloze geweld. Op de beelden is te zien hoe negen jongeren met petjes en capuchons op intrappen en -slaan op iemand die op de grond ligt. Ze hebben honkbalknuppels en ijzeren staven. Een aantal anderen staan verderop op het plein dat wordt verlicht door lantaarnpalen. Dan stoppen ze en gaan ervandoor. Het slachtoffer voor dood achterlatend.

Jarig in het ziekenhuis

Yuriy was 14 jaar toen het incident op 15 januari plaatsvond. Hij werd donderdag 15, in het ziekenhuis. Hij werd er ernstig gewond heen gebracht. ,,Yuriy had zijn neus, arm, schouders, ribben en vingers gebroken‘’, vertelt zijn moeder Nataliya aan het Franse BFMTV, staand voor het Necker ziekenhuis. ,,Ook zijn schedel was op verschillende plaatsen gebroken.’’ De jongen werd meer dan zes uur geopereerd en werd in een coma gebracht.

Vandaag kon ze melden dat het beter met haar zoon gaan. ,,Hij begint wakker te worden, wil met ons praten, bewegen, en dat is een heel goed teken.’’ Ze stelt dat de prognose bemoedigend is: hij beweegt dus zal niet verlamd raken. De vraag is hoe hij wakker gaat worden: kan hij zich zijn ouders herinneren, kan hij praten of hebben zijn hersenen schade opgelopen van de vele trappen en klappen? ,,Niemand kan dat zeggen omdat het te vroeg is”.

Volgens de vrouw was haar zoon met drie andere vrienden nadat hij de universiteit had verlaten in de buurt van het winkelcentrum Beaugrenelle, in het vijftiende arrondissement van Parijs. In die normaal gesproken rustige buurt werden ze verrast door een andere groep jongeren. De anderen ontsnapten, Yuriy gleed uit en viel.

Nataliya doet haar verhaal in de hoop dat getuigen van de vechtpartij zich melden en de daders gevonden kunnen worden. Dat doet ze ook via Instagram. ,,Het doet heel, heel erg pijn als je je kind ziet smeken hem niet te laten sterven.”

Vechtpartij

Tegenover persbureau AFP spreken getuigen van een vechtpartij tussen rivaliserende bendes, zonder te kunnen zeggen of het slachtoffer daar dan ook deel van uitmaakte.

De burgemeester van het betreffende arrondissement, Philippe Goujon, liet weten dat het hoofdbureau van de politie het aantal patrouilles verhoogt en de daders probeert te vinden. Hij riep getuigen op ‘niet bang te zijn om te vertellen wat ze zagen'.

