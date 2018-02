Zaak over uitlevering wapenhandelaar Kouwenhoven opnieuw opgeschort

Onschuldig

Kouwenhoven, die zich schuilhield in het buitenland, heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is en verzet zich tegen uitlevering aan Nederland. Interpol pakte hem vorig jaar op in zijn woning in Kaapstad. Hij is op borgtocht vrij en heeft huisarrest.



Er loopt nog een cassatie bij de Hoge Raad en er is een spoedprocedure gestart bij het Europese Hof voor de Mensenrechten inzake het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel. De Nederlander, die een slechte gezondheid heeft, smeekte de Zuid-Afrikaanse rechter in december hem op borgtocht vrij te laten.



,,Ik heb hooguit nog drie jaar te leven en elke dag langer in voorlopige hechtenis kan fataal zijn'', sprak Kouwenhoven toen. De Nederlander zou in de gevangenis speciale zorg moeten krijgen, maar krijgt daarvoor geen garanties. Het gerechtshof in Den Bosch stelde in 2017 vast dat Kouwenhovens gezondheid goed genoeg is om zijn straf uit te zitten.