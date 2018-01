Zaak wapenhandelaar Guus Kouwenhoven opgeschort

De rechter in Kaapstad heeft de behandeling van het uitleveringsverzoek voor de Nederlander Guus Kouwenhoven opgeschort. De rechter wacht op meer informatie, zo is vandaag besloten. Kouwenhoven was op de zitting aanwezig, zo meldt de Zuid-Afrikaanse nieuwswebsite News24.com.

Kouwenhoven werd in december op verzoek van Nederland opgepakt en ruim tien dagen vastgehouden. Hij is op borgtocht vrij, heeft huisarrest en moet zich dagelijks enkele keren melden op het politiebureau in de Zuid-Afrikaanse stad.



De zakenman moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee.



De zaak zal op 27 februari verder gaan.



Uitlevering

Kouwenhoven hield zich schuil in het buitenland. Eind vorig jaar pakte Interpol hem, op verzoek van de Nederlandse justitie, op in zijn woning in Kaapstad. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Volgens lokale media had Kouwenhoven in Zuid-Afrika een tijdelijk visum gekregen tot 2020.

Hij heeft zelf altijd volgehouden dat hij onschuldig is en verzet zich tegen zijn uitlevering. Kouwenhovens advocaat Inez Weski heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Ook is er spoedprocedure gestart bij het Europese Hof voor de Mensenrechten over het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel. Half december nog smeekte de Nederlander de Zuid-Afrikaanse rechter hem op borgtocht vrij te laten.