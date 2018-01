Zanger krijgt boycot door vergelijking activiste met Anne Frank

Activiste Ahed Tamini werd in december opgepakt nadat zij een Israëlische soldaat in het gezicht sloeg. De zanger schreef op Instagram dat deze actie was bedoeld als reactie op de 50-jarige Israëlische bezetting.



Tamini staat volgens de zanger in een lijn met de Franse nationale heldin Jeanne d'Arc en de Joodse verzetsstrijder Hannah Szenes en Anne Frank, die door haar dagboek wereldberoemd is.