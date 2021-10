‘Ze is niet zelf weggelopen’: Australisch meisje (4) verdwijnt 's nachts tijdens kampeertochtje

Moeder Ellie Smith en vader Jake Gliddon beschrijven in een eerste interview met Australische media het moment waarop ze realiseerden dat het meisje verdwenen was. ,,De rits van de tent was open en ze was weg’’, zegt haar moeder. Cleo lag te slapen naast het bedje van haar pasgeboren zusje. ,,De tent was volledig open, ik draaide me om en zei tegen Jake: Ze is weg.’



De ouders sluiten uit dat Cleo zelf aan de wandel is gegaan. ,,Ze is erg lui als het op lopen aankomt’’, zegt Ellie in tranen. ,,Ze zou nooit zelf de tent uitgaan.’’ Vanaf het moment dat ze ontdekten dat Cleo weg was, hebben ze te voeten en met de auto naar haar gezocht. Daarna werd de politie gebeld. De afgelopen dagen omschrijft het stel als ‘vreselijk’. Ze hebben nauwelijks kunnen slapen.

Uitgeput

Uitgeput van hun inmiddels vierdaagse zoektocht, smeken de ouders iedereen die iets gezien denkt te hebben om zich te melden bij de politie. ,,Het ergste is dat we niets meer kunnen doen, we hebben het niet langer in de hand. We zitten en kijken naar de duinen en hopen dat ze naar beneden komt rennen, onze armen in’’, zegt de ontroostbare moeder. ,,Iemand moet weten waar ze is, het is nu vier dagen geleden.’’



,,Als je iets gezien hebt, het maakt niet uit of het groot of klein is, meld je alsjeblieft. We willen dat ons kleine meisje terug naar huis komt. We zullen haar vinden, we moeten wel.’’ Smith zegt ‘doodsbang’ te zijn en hoop dat enkele andere moeder hetzelfde door hoeft te maken als zij. Ellie omschrijft haar verdwenen dochtertje als ‘mooi, delicaat en grappig’ en met ‘het grootste hart’.

Slokje water

Het kampeertripje van het gezin vond afgelopen weekend plaats in de Australische wildernis. Cleo en haar ouders verbleven met hun tent op een klein en open kampeerterrein in Macleod, een plek waar ze wel vaker kampeerden, zo'n 900 kilometer ten noorden van Perth en zo'n 70 kilometer van Carnarvon waar het gezin woont.



Zaterdagnacht rond 01.30 uur werd het meisje door moeder Ellie voor het laatst gezien in hun gezamenlijke tent. Ze vroeg om ene slokje water. Daarna ging ze verder slapen in haar roze pyjama met vlindertjes en bloemetjes, warm in haar groen-rode slaapzak. Toen haar vader en moeder daarna rond 06.30 uur ‘s ochtends wakker werden, was hun dochter (net als haar slaapzak) verdwenen.

Zoektocht

,,Het is meer dan 24 uur geleden sinds ik de ogen van mijn kleine meisje heb zien schitteren’’, schreef Cleo's bezorgde moeder zondag op sociale media. ,,Help me alsjeblieft om haar te vinden.’’ De politie maakt zich ernstige zorgen om de toestand van het meisje en sluit geen enkel scenario uit. Dus ook niet dat het meisje ‘s nachts uit de tent is weggenomen door iemand anders of dat zij zelf richting strand en zee is gegaan.



Na de verdwijning van Cleo werd een grote zoektocht opgezet door de politie. Agenten kammen sinds zondagochtend zij aan zij met militairen en vrijwilligers uit de buurt het gebied rond de kampeerplek uit. ,,We laten niets aan het toeval over’’, zegt rechercheur Jon Munday. Er zijn helikopters, drones en duikers ingezet, maar hevige wind en regen dwarsbomen het onderzoek momenteel.

Tijd verstrijkt

,,We hopen onze zoektocht zo snel mogelijk weer te kunnen voortzetten. We hebben onze beste mensen op het onderzoek naar deze vermissing gezet'', aldus Munday. ,,Ik wou dat ik wat antwoorden had, voor de familie, maar helaas weten we het gewoon niet. En naarmate de uren verstrijken, de dagen verstrijken, worden onze zorgen alleen maar ernstiger", zei hij.



Alle kampeerders die het weekend op dezelfde plek doorbrachten als het gezin Smith zijn ondervraagd. En omliggende schuurtjes, hutjes en geparkeerde caravans zijn doorzocht. De politie roept mensen, die in de buurt zijn geweest van de plek, op om zich te melden. Ook zijn dashcambeelden van mensen die het gebied afgelopen weekend met hun auto doorkruisten bekeken op zoek naar aanwijzingen.

