Zeg het met knuffels: Russische leger brengt een aaibare nieuwjaarsgroet

,,Trouwe vrienden, wij wensen u het beste in het nieuwe jaar’’, luidt de titel van het filmpje. In de video is te zien hoe tientallen pluizige viervoeters met elkaar spelen, kroelen en eten. Ook wordt er door oudere honden gespeeld met een aantal militairen.



De Russische strijdkrachten hebben op dit moment ruim 3.000 honden in dienst. Honden van het 470ste militaire hondenfokcentrum in Knyazhevo, zo’n 100 kilometer buiten Moskou, staan zeer hoog aangeschreven en sleepten heel wat prijzen in de wacht.



Afgelopen zomer won het centrum nog een internationale competitie, waarbij dieren uit Wit Rusland, Egypte, Iran en Oezbekistan in actie kwamen. De Russen hebben sinds de revolutie van 1917, in kennels van de Rode Ster, meerdere nieuwe hondenrassen voor militaire doeleinden gefokt.



De hondenkwekers kruisten typische Russische werkhonden met Europese soorten. Het resultaat waren honden die zwaar en sterk waren en goed bestand tegen de kou. Het Russische leger zette alleen in de Tweede Wereldoorlog al zo'n 60.000 honden in.