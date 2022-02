Zeker 100.000 Oekraïners al gevlucht: meesten naar Polen en Roemenië

Met de trein, bus, auto, boot of desnoods te voet. Tienduizenden Oekraïners trachten hun land te ontvluchten. De meesten proberen in Polen en Roemenië de grens over te komen. Volgens de Verenigde Naties zijn er al zeker 100.000 mensen gevlucht voor het geweld in Oekraïne.

Het zijn hartverscheurende beelden aan de Europese grensposten. Families die op stel en sprong hun dierbaarste bezittingen - inclusief huisdieren - in een koffer of rugzak hebben gestopt en op pad zijn gegaan. Vluchten voor de Russen die in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne binnenvielen. Sinds vrijdag zijn het vaak alleen maar vrouwen en kinderen die in de rij staan, vaders en partners kunnen niet mee aangezien president Zelenski mannen tussen 18 en 60 jaar heeft opgeroepen te vechten in het leger. Naast Oekraïners proberen ook internationale studenten en buitenlandse medewerkers van bedrijven en instellingen het land te verlaten.

Vliegen kan niet doordat het luchtruim alleen toegankelijk is voor militaire vliegtuigen. Maar het wordt ook steeds lastiger om aan trein- of bustickets te komen. Reizen met de auto is een uitdaging aangezien steeds meer pompstations niet meer worden bevoorraad.

Volgens de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken zijn zo'n 11.000 Oekraïners zijn land ingevlucht. Een deel trekt direct door naar Bulgarije en Hongarije. De rest kan negentig dagen in Roemenië blijven zonder asiel aan te vragen. Tienduizenden anderen zijn naar buurlanden getrokken, waaronder Slowakije, Moldavië en met name Polen. Veel vluchtelingen zijn overigens nog in Oekraïne.

Slaapplek

Inwoners uit de buurlanden proberen de ontheemden te helpen door ze transport of een tijdelijke slaapplek aan te bieden. Sommigen staan bij de grensovergangen klaar om Oekraïners naar veilig gebied te brengen en ook via sociale media verschijnen er oproepen om mensen te helpen. Daarnaast heeft vooral de Poolse overheid veel werk gemaakt van opvanglocaties. Er zijn tentenkampen ingericht en in grote gebouwen als sporthallen zijn tientallen veldbedden geplaatst waar ook al gebruik van wordt gemaakt.

Volledig scherm Opvangplek voor vluchtelingen in Przemysl, in het zuidoosten van Polen. © EPA

Opvangorgaan COA laat weten dat Nederlandse gemeenten zich nog niet hebben gemeld om eventueel Oekraïners op te vangen. ,,Dat zou ook wel heel snel zijn. Eerst zal een gemeenteraad daar nog een besluit over moeten nemen. Het zou wel heel fijn zijn als we aanmeldingen binnenkrijgen voor nieuwe locaties. Want we zitten tjokvol. Dat heeft ook te maken met het feit dat er 12.000 statushouders zijn die op een woning wachten, er is geen doorstroming’’, zegt een COA-woordvoerder.

Gemeenten moeten het mandaat krijgen van premier Rutte om Oekraïense vluchtelingen ruimhartig op te vangen. Dat stellen de leiders van GroenLinks in Den Haag, Nijmegen, Utrecht, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Amsterdam vandaag in een oproep. ‘We hebben lokaal de kennis, kunde én draagkracht om solidair te zijn en vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig op te vangen. Premier Rutte, neem je verantwoordelijkheid’, aldus de Haagse GroenLinks-leider Mariëlle Vavier namens de zeven steden.

Door deze oproep wil GroenLinks druk uitoefenen op Rutte om snel in actie te komen. ,,We willen voorkomen dat er net als in voorgaande crises te lang wordt gewacht en Nederland zich weer onnodig door de realiteit laat overvallen’’, aldus Vavier.

Volledig scherm Deze man uit de Poolse stad Krakau staat bij een Poolse grensovergang en biedt vluchtelingen uit Oekraïne transport aan richting Krakau. © Reuters

Nederlanders laten volgens Stichting Vluchteling en het Rode Kruis via hun portemonnee zien dat ze solidair zijn met de Oekraïners. In een dag tijd is er 1,5 miljoen euro opgehaald voor hulp aan Oekraïne, melden beide hulporganisaties. Na het openen van giro 999 van Stichting Vluchteling donderdagmiddag werd daar in 24 uur tijd 1 miljoen euro naar overgemaakt. Het Rode Kruis kreeg sinds donderdag 17.00 uur een half miljoen binnen.

De hulporganisaties besteden het geld aan humanitaire hulp voor Oekraïners die in het land blijven of die vanwege de oorlog met Rusland vluchten naar buurlanden. Gedacht moet worden aan basale levensbehoeften als onderdak, eten, medicijnen en psychosociale hulp.

Volledig scherm Huisdieren worden niet vergeten. © AFP

Volledig scherm Vluchtelingen uit Oekraïne arriveren bij de Slowaakse grens. © Reuters

Volledig scherm Dit stel kon een busticket bemachtigen voor hun vlucht richting Polen. © Reuters

