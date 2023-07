Zeker 110 gewonden en mogelijk ‘aanzienlijke’ schade door hagelbuien in noordoosten Italië

Doden in Kroatië

Ook landen als Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Servië werden woensdag getroffen door een zware onweersbui, met in totaal zeker vijf doden tot gevolg. Twee mensen kwamen om in de Kroatische hoofdstad Zagreb en twee anderen in andere delen van het land, meldt de Kroatische televisie HRT . Een vrouw overleed in het noorden van Bosnië. In Servië moest de brandweer meer dan 200 keer uitrukken.

In Zagreb waaide de wind woensdagnamiddag met orkaankracht door de stad. Mediaberichten spraken over windstoten tot 180 kilometer per uur. Ze rukten bomen uit, beschadigden daken en legden het verkeer stil. In Cernik, 150 kilometer ten oosten van Zagreb, werd een 40-jarige man in zijn auto gedood door een vallende boom. In Tovarnik, vlak aan de grens met Servië, kreeg een brandweerman een dodelijk ongeluk tijdens ruimwerkzaamheden. In heel Kroatië liepen meer dan 100 mensen verwondingen op, 60 alleen al in Zagreb, meldde het nieuwsportaal jutarnji.hr donderdagochtend.