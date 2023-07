Zeker 15 doden en 19 vermisten na zinken veerboot bij Indonesië

De boot met veertig opvarenden zonk iets na middernacht (plaatselijke tijd) zondagavond. Zes mensen werden gered en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de ramp wordt nog onderzocht. De veerboot was onderweg van het dorp Lanto op het eiland Buton naar Lagili op het eiland Muna in Zuidoost-Sulawesi.

Ongevallen op zee komen vaak voor in de archipel van ongeveer 17.000 eilanden, waar mensen afhankelijk zijn van veerboten en kleine boten om rond te reizen ondanks slechte veiligheidsnormen. In 2018 verdronken meer dan 150 mensen toen een veerboot zonk in een meer op het eiland Sumatra.