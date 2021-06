Zeker 16 doden en 30 gewonden bij beschietingen op Syrische ziekenhuizen

4 doden Zoontje (9) verliest ouders en zus (15) bij terreuraan­slag in Ontario: 'Hoe leggen we dit aan hem uit?’

8 juni Door de aanslag op een moslimgezin in het Canadese Ontario is een 9-jarig jongetje in één klap zijn ouders, zus én grootmoeder kwijtgeraakt. Dat heeft premier Justin Trudeau vanmiddag in het Canadese Lagerhuis bekendgemaakt. ,,Dit was een terroristische aanslag gemotiveerd door haat, in het hart van een van onze gemeenschappen.”