Zeker 19 doden bij brand in Japanse psychiatrische kliniek

Een woordvoerder van de brandweer meldde aanvankelijk dat er bij de brand 28 mensen gewond raakten. 27 van hen zouden ‘geen teken van leven’ vertonen. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie van Osaka meldt dat negentien van hen zijn overleden aan hart- en longfalen door de brand.



Het vuur ontstond op de vierde verdieping van het kantoorpand en zou al na een half uur volledig geblust zijn. Enkele uren na het ontstaan van de brand waren er nog altijd zo’n zeventig brandweerwagens aanwezig in de omgeving van het pand, dat gelegen is in een drukke uitgaanswijk in de stad.



Ooggetuigen zeggen tegen de Japanse omroep NHK ‘dikke zwarte rook’ gezien te hebben. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de brand, maar vermoedt brandstichting. Getuigen meldden dat een man de brand heeft aangestoken, meldt Kyodo News.



Een oudere man zou een zak, waaruit een brandbare vloeistof lekte, binnen hebben gebracht en deze hebben aangestoken, schrijft de krant Yomiuri. De vierde verdieping, waar de psychiatrische kliniek gevestigd is, liep aanzienlijke schade op. Er worden naar verluidt mensen behandeld met depressies en paniekaanvallen.