Zeker 24 doden bij gaslek in Zuid-Afrika, waaronder ook kinderen

met Video Agent aange­klaagd voor dood Franse tiener, stille tocht ontaardt in chaos

De politieagent die dinsdag in de Parijse voorstad Nanterre een 17-jarige jongen doodschoot, is aangeklaagd voor doodslag door een persoon met gezag en in voorarrest geplaatst. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Een stille tocht voor Nahel liep donderdagmiddag flink uit de hand.