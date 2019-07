Zeker 24 doden bij Taliban-aanslag prominente politicus Kaboel tijdens eerste campagnedag

Krasse studente (90) haalt universi­tai­re graad in veroude­rings­we­ten­schap

9:58 Een 90-jarige vrouw heeft aan de universiteit van Melbourne (Australië) een universitaire graad behaald in de verouderingswetenschap. De afgestudeerde Lorna Prendergast nam de felbegeerde bul met een brede grijns in ontvangst. Ze denkt al na over een vervolgstudie. ,,Achter de geraniums zitten komt in mijn woordenboek absoluut niet voor.”