Zeker 24 Hindoe-pelgrims omgekomen bij bootongeluk in Bangladesh

Met video ‘Mitrail­leurs dwingen bewoners om voor aanslui­ting bij Rusland te stemmen’

In vier Oekraïense regio's die (deels) onder Russische controle staan, kan vanaf vandaag worden gestemd over wel of geen toetreding tot Rusland. Het gaat om de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk die al sinds 2014 bestuurd worden door pro-Russische leiders, maar ook in de recent veroverde gebieden Cherson en Zaporizja kunnen inwoners tot 27 september stemmen of ze zich willen aansluiten bij de Russische Federatie.

23 september