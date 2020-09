Zeker 25 doden bij crash militair vliegtuig Oekraïne

Blunder in rechtszaak: Brusselse drugsbende met Nederland­se verdachten vrijuit

22 september Een in Brussel opererende drugsbende met negen verdachten, onder wie enkele Nederlanders, mag door een blunder in de rechtszaak de gevangenis verlaten. ,,Telefoons afluisteren zonder gedegen vooronderzoek kan niet. De vervolging van de verdachten is illegaal”, besliste een hoog overheidsorgaan vandaag.