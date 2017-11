Zeker 26 doden bij schietpartij in kerk in Texas

Volgens ooggetuigen liep één schutter rond half twaalf in de ochtend (lokale tijd) de kerk binnen en opende hij het vuur op tientallen aanwezigen in de First Baptist Church. De schutter zou volgens de sheriff van de plaats even later zijn beschoten en overleden.



De schutter gebruikte een automatisch wapen en was 'in full gear'. Het jongste slachtoffer is vijf jaar oud, het oudste slachtoffer 72. In totaal twee doden werden buiten de kerk gevonden.



Het motief van de dader is nog onduidelijk. ,,We denken niet dat de schutter een connectie had met deze kerk. We hebben geen motief", aldus lokale sheriff Joe Tachlitt tegen CNN. Van terroristische motieven is volgens de politie geen sprake.