Zeker 35 doden na instorten brug Genua

VIDEOHet dodental na het instorten van een verkeersbrug in de Italiaanse havenstad Genua is opgelopen tot 35. De burgerbeschermingsdienst heeft dat bevestigd, meldt de krant La Repubblica. Onder de doden zijn twee kinderen.

Het dodental loopt mogelijk nog verder op, zegt een woordvoerster van de politie. Vijftien mensen raakten gewond, van wie negen er ernstig aan toe zijn, en minstens tien mensen worden nog vermist. Reddingswerkers hebben 's nachts doorgezocht naar slachtoffers die onder het puin liggen.

De verkeersbrug is deels ingestort tijdens noodweer. Brokken beton en voertuigen vielen op de stad. De lokale autoriteiten zeggen dat enkele tientallen auto's en een drietal vrachtwagens over de brug reden op het moment van de ramp. Veel lichamen zijn aangetroffen in verpletterde voertuigen, zeggen bronnen binnen de hulpdiensten tegen het Italiaanse persbureau ANSA.

Apocalyptisch tafereel

Een getuige spreekt tegen televisiezender Sky Italia over een ,,apocalyptisch tafereel''. Brokstukken kwamen op huizen en wegen terecht, auto's stortten bijna 45 meter naar beneden.



Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn voor zover op dit moment bekend geen Nederlanders betrokken bij de brugramp. ,,Onze ambassade in Rome en het consulaat-generaal in Milaan houden daarover contact met de Italiaanse autoriteiten."

Ivan Zazzaroni on Twitter Pazzesco, è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine sul posto. Ci sarebbero delle persone sotto le macerie. +++ Tijdens het instorten van de brug, rond twaalven vanmiddag, werd de regio geteisterd door noodweer. Of dat de oorzaak van de ramp is, is vooralsnog onduidelijk. Al langer klinkt er kritiek op de vermeende gebrekkige constructie van het kilometerlange viaduct.

Verkeersader

De Morandi-brug over de rivier de Polcevera ligt ten zuidwesten van Milaan en is een belangrijke verkeersader voor het verkeer van en naar het centrum van de havenstad. De brug voor de vierbaans-snelweg A10 stamt uit de jaren zestig. De constructie is 90 meter hoog en circa een kilometer lang.

Volledig scherm © REUTERS

Bliksem

Uit beelden van ooggetuigen blijkt dat de brug in twee delen instortte. Na het neerstorten van een deel van de weg viel één grote pilaar om. ,,Het puin kwam slechts 20 meter bij mijn auto vandaan terecht'', zegt getuige David Ricci tegen de Italiaanse krant La Stampa. ,,Ik had het idee dat de weg door bliksem werd getroffen.''

Volledig scherm Een 3D-beeld van de brug. © Google Earth

De 30-jarige Silvia Rivetti uit Genova aan Adnkronos: ,,Ik zat rond 11.30 uur in de auto en was net langs het vliegveld gekomen toen ik de eerste rij auto's zag. Het regende hevig en ik dacht dat er een ongeluk gebeurd was. Terwijl ik me dat amper realiseerde zag ik tientallen mensen te voet mijn richting op rennen. Ze huilden en schreeuwden: 'De brug stort in, vlucht'."



Op deze beelden is ook te zien hoe een vrachtwagenchauffeur net op tijd weet te stoppen.