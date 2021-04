Zeker 44 doden door verdrukking bij bedevaart Israël, veel kritiek op politie

UPDATEIn het noorden van Israël zijn donderdagavond minstens 44 doden gevallen, nadat honderden mensen in de verdrukking kwamen tijdens een drukbezocht religieus feest. Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht, van wie tientallen in kritieke toestand. Premier Benjamin Netanyahu, die de rampplek bezoekt, noemde de gebeurtenis ,,een hevige ramp’’.

Onder de doden en gewonden zouden ook kinderen zijn, meldt Army Radio. Reddingswerkers van Zaka hebben zeker dertig kinderen opgevangen wiens ouders nog vermist zijn. ,,Ik werk al tientallen jaren in de hulpverlening, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt een onthutste reddingswerker tegen de Times of Israel. Zaka assisteert onder meer na aanslagen door zelfmoordterroristen. Duizenden mensen zijn vrijdagochtend nog op de rampplek; de evacuatie vordert niet rap omdat de driehonderd bussen die het ministerie heeft gestuurd om hen op te halen vast staan in het verkeer, schrijft The Jerusalem Post. Veel van hen zouden in shock zijn.

Er zou een deel van een tribune zijn ingestort. De hulpdiensten schrijven de vele doden en gewonden toe aan een stormloop die daarop ontstond. Op videobeelden is te zien hoe een grote mensenmassa, onder wie veel in het zwart gehulde ultra-orthodoxe mannen, op elkaar gedrukt in een tunnel. Ooggetuigen zeggen tegen de krant Haaretz dat barricades die de politie had opgeworpen om een toestroom van bezoekers tegen te gaan, er juist voor zorgde dat mensen niet snel weg konden komen. Uiteindelijk besloot de politie de hekken van het terrein te verwijderen, om de mensen te ontzetten.

Veiligheidsdiensten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de ramp. Vanuit alle politieke hoeken in Israël klinkt de roep voor een breed onderzoek, na kritiek op de politie. Verantwoordelijk politiecommissaris Shimon Lavi zegt dat zijn agenten er alles aan hebben gedaan om mensen te redden. ,,Ze hebben hun eigen levens geriskeerd door het terrein op te gaan om mensen te helpen. Het was een gruwelijke, tragische nacht.” Lavi zegt dat hij de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op het evenement

Het Franse persagentschap AFP meldt op basis van informatie van de hulpdiensten dat minstens twintig gewonden in kritieke toestand verkeren. Tientallen ambulances kwamen ter plaatste om gewonden te vervoeren. Ook zijn helikopters ingezet. De slachtoffers gaan naar ziekenhuizen over het hele land. Er zijn telefoonlijnen opgezet speciaal voor familieleden om te achterhalen waar hun naasten zijn.

Op de plaats van de tragedie werd een veldhospitaal ingericht. Videobeelden tonen dat op de rampplek tientallen lijken in een rij zijn gelegd, bedekt met reddingsdekens of stukken plastic. Premier Benjamin Netanyahu noemt de noodlottige stormloop een ‘grote tragedie’ en zegt dat heel het land voor de slachtoffers bid. In de loop van vrijdag bezocht Netanyahu de rampplek. Eli Beer, hoofd van de plaatselijke reddingsdienst, zegt dat locatie slechts een kwart van de aanwezigen aankon.

‘Draaikolk’

De catastrofe vond plaats bij een bedevaart van duizenden ultra-orthodoxe joden in het noorden van Israël en begon toen grote aantallen mensen de samenkomst probeerden te verlaten. Op video’s voorafgaand aan het drama is te zien hoe vele duizenden mensen dicht op elkaar springen en hossen op de muziek. Het lijkt alsof een tribune het begeeft en daarna verdrongen de aanwezigen elkaar in een tunnelachtige doorgang en er ontstond paniek. Daarbij vielen mensen over elkaar heen op de trappen van een metalen loopbrug.



,,De mensen werden massaal in een hoek geduwd en daar ontstond een soort draaikolk’’, vertelt een van de aanwezigen tegen het radiostation van het Israëlische leger. Hij beschrijft de angstaanjagende aanblik toen de eerste rij met bedevaartgangers omlaag stortte. ,,Ik had het gevoel dat ik op het punt stond te sterven’’, aldus de man die zelf ook ten val kwam. Mensen die op het terrein waren, wilden weg toen ze zagen wat er gebeurde. ,,Maar de politie had de uitgang geblokkeerd. We konden niet weg. Daarna vielen we in de drukte over elkaar heen, ik was bang dat ik het niet zou overleven. Ik zag dode mensen naast mij liggen”, zei een overlevende tegen The Jerusalem Post.

Toestemming

Het was de grootste openbare bijeenkomst sinds de uitbraak van de corona-epidemie in het land. De pelgrims vierden de gedenkdag Lag Ba’Omer. Diepgelovige joden verzamelen zich dan bij de berg Meron, waar een vereerde rabbijn en schriftgeleerde uit de tweede eeuw begraven ligt. Na de stormloop zouden er nog confrontaties zijn geweest tussen politie en ultra-orthodoxe joden die de graftombe niet mochten bezoeken vanwege de ramp die had plaatsgevonden.

De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor een bijeenkomst met 10.000 aanwezigen, maar volgens organisatoren zijn er meer dan 650 volle touringcars op de pelgrimage afgekomen. Volgens schattingen waren er tussen de 50.000 tot zelfs 100.000 bedevaartgangers. Er waren ongeveer 5000 politieagenten op de been, die incidenten moesten voorkomen bij het feest, waarbij vreugdevuren worden aangestoken.

Massaverdrukkingen komen vaker voor



Een aantal tragische gebeurtenissen van de afgelopen drie decennia op een rij:



April 1989: Bij de halve finale van de Engelse FA Cup kwamen 96 mensen om het leven en raakten zeker 200 mensen gewond. Een massale paniekuitbraak zorgde ervoor dat fans werden verdrukt tegen de hekken in het Hillsboroughstadion. Het ging de boeken in als de ergste ramp in de Engelse voetbalgeschiedenis.



Juli 1990: In een tunnel in de buurt van Mekka, Saoedi-Arabië, worden 1426 pelgrims doodgedrukt tijdens een belangrijk religieus feest aan het einde van de jaarlijkse hadj. Dit soort rampen voltrekt zich vaker tijdens de massaal bezochte Islamitische pelgrimstocht.



Augustus 2005: Zeker 1005 mensen overlijden in Irak bij een stormloop op een brug over de Tigris-rivier in Bagdad. De paniek ontstond onder Sjiitische aanwezigen door geruchten over een zelfmoordterrorist in hun midden.



Juli 2010: Bij een drama in een tunnel bij technofestival Love Parade in het Duitse Duisburg worden 21 mensen doodgedrukt en raken zeker 650 mensen gewond. Onder hen de 22-jarige Nederlander Jan Willem van Helsdingen uit Hasselt bij Zwolle.



Januari 2013: Meer dan 230 mensen sterven nadat er paniek ontstaat bij een brand in een nachtclub in de Braziliaanse stad Santa Maria. Een deel wordt doodgedrukt, andere slachtoffers krijgen door de mensenmassa geen kans om aan de vlammen te ontsnappen.





