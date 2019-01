Zeker 70.000 deelnemers aan klimaatmars in Brussel

video Onderzoek naar video van ijspret Marc Dutroux tijdens luchten in gevangenis

13:18 De dienst strafinrichtingen in België is een intern onderzoek begonnen naar de makers van een video van kindermoordenaar Marc Dutroux. Die is in het filmpje als een kind zo blij met bevroren waterplasjes op de binnenplaats van de gevangenis van Nijvel, waar hij in zijn eentje gelucht wordt.