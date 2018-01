Zeker 9 doden bij aanval op kantoor Save the Children

De hulporganisatie benadrukt in een verklaring de hoogste prioriteit te geven aan de veiligheid van medewerkers. ,,Daarom zijn alle operaties in Afghanistan tijdelijk stilgelegd en onze kantoren gesloten. We willen eerst een inschatting maken wat precies het doel was van de aanslag en of ook andere plekken gevaar lopen. Tot dat duidelijk is nemen we geen enkel risico met het personeel'', zegt woordvoerder Rik Goverde van Save the Children.

Binnendringen

Een groep gewapende mannen drong eerder vandaag het kantoor van de organisatie binnen en gijzelde medewerkers. Getuigen zagen dat verscheidene aanvallers zich hadden vermomd als politiemensen. 46 mensen konden uit het gebouw worden gered. De aanval vond rond 9 uur lokale tijd plaats. De autoriteiten telden toen zeker vijf doden, onder wie twee bewakers en een burger. Het is nog onduidelijk wie de andere slachtoffers zijn. Het gaat mogelijk om aanvallers. Ook zou sprake zijn van 24 gewonden. Of er personeelsleden onder de slachtoffers zijn is niet bekend. ,,We willen nog niet op de zaken vooruit lopen. Wat er gebeurt is, is verschrikkelijk. Onze collega's ter plaatse zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen van Afghanistan en horen nooit een doelwit te zijn'', aldus Goverde. Alle aanvallers zijn volgens de Afghaanse autoriteiten uitgeschakeld door speciale eenheden. ,,De gevechten zijn voorbij'', bevestigde een woordvoerder van de gouverneur.

Doelwit

Kwalijke ontwikkeling

Volgens Save the Children zijn aanslagen sinds 2006 steeds vaker gericht op hulpverleners. ,,Neem het bombardement op het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen in 2015 en het Rode Kruis heeft de afgelopen zeven jaar 71 mensen verloren door de oorlog in Syrië. Elke is er één te veel. Dit is een kwalijke ontwikkeling'', stelt Goverde.



Er wordt in de conflictgebieden waar Save The Children actief is, constant gekeken naar de gevaren. ,,We zijn continu bezig met het inschatten van de risico's. Kunnen we over die weg? Anders moeten we het niet doen. Nu moeten we misschien ook besluiten om sommige projecten in Afghanistan niet meer te doen, omdat het gevaar te groot is'', zegt de woordvoerder.