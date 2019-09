Zeker acht doden bij zware aardbeving Molukken

Mensen renden tijdens de beving in paniek de straat op. ,,Ik lag te slapen met mijn gezin toen het huis plots begon te schudden”, zegt een journalist die in Ambon woont. ,,De aardbeving was erg krachtig. We renden naar buiten en zagen dat onze buren ook op de vlucht waren geslagen. Iedereen was in paniek.’’



Indonesië wordt vaker opgeschrikt door zware aardschokken. Zo vielen vorig jaar duizenden doden door een beving met een kracht van 7,5 en een tsunami bij Sulawesi. Het natuurgeweld richtte een ravage aan in de stad Palu. De archipel heeft meer dan 100 actieve vulkanen.



In 2004 doodde een tsunami 220.000 mensen in de regio van de Indische Oceaan, waaronder 170.000 in Indonesië, net na Kerstmis. De tsunami werd veroorzaakt door een aardbeving van magnitude 9.1 voor de kust van Sumatra.