Zeker een persoon omgekomen bij vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland, vermoedelijk meer doden

Volgens de autoriteiten is het momenteel te gevaarlijk om de vulkaan op te gaan. ,,Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal”, laat John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie. ,,We begrijpen dat het belangrijk is om terug te keren naar het eiland.”

Inmiddels zijn 23 mensen van het eiland gehaald. Hoeveel mensen nog vermist zijn, is niet bekend.

Toeristische rondleidingen

Volledig scherm © GNS SCIENCE VIA REUTERS Volledig scherm De eerste gewonden worden in een ambulance getild. © AP White Island ligt op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven. Boten van White Island Tours bevonden zich in de buurt van het eiland.



Volgens de New Zealand Herald liepen er vlak voor de uitbarsting, rond twee uur 's middags lokale tijd, mensen op het eiland. Op beelden van een camera die op de krater staat gericht, is te zien dat er mensen lopen vlak voor de vulkaan uitbarst. Een van gidsen die op het eiland werken, schrijft op Facebook dat hij net de vulkaan verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s, van een andere tour, nog op het eiland waren. ,,Ik hoop dat ze oké zijn.’’



Onder de gewonden zijn naar verluidt passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas dat in de nabijgelegen haven van Tauranga lag afgemeerd. Passagiers van het schip brachten een bezoek aan White Island.

Toeristen

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zouden er rond de honderd mensen op of rond het eiland zijn geweest ten tijde van de uitbarsting. Dat aantal werd later door de politie bijgesteld naar vijftig. ,,Onze gedachten zijn bij de slachtoffers’’, zo zegt Ardern in een persconferentie.

In het nabijgelegen Whakatane op het vaste land worden mensen behandeld die zijn gered. Sommigen zitten onder het as. Volgens onderzoeksinstituut GNS spuwde de vulkaan het as zo’n 3,5 kilometer de lucht in.



De vulkaan wordt constant gemonitord door wetenschappers, die de laatste weken al verhoogde ondergrondse activiteit waarnamen. Het Volcanic Alert Level werd daardoor onlangs nog opgeschaald naar niveau twee. Na de uitbarsting van vandaag is het dreigingsniveau opgeschaald naar niveau vier.

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.