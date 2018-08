Zeker tien wandelaars omgekomen in Italiaanse kloof; Nederlander gewond

Nieuwste ebo­la-uit­braak Congo eist al 55 levens; zorg is gratis

1:52 De jongste ebola-epidemie in Congo heeft al 55 levens geëist in het oosten van het Afrikaanse land. De overheid heeft drie maanden lang gratis zorg aangeboden, in de hoop dat zieke inwoners zich sneller bij een arts zullen melden.