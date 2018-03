Doden en zwaargewonden bij helikoptercrash in rivier New York

UpdateEen helikopter met zes mensen aan boord is zondag in de East River in New York neergestort. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen, zo heeft Eric Phillips, de woordvoerder van de burgemeester van New York, bekend gemaakt. Drie inzittenden zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.