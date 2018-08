Zeker twee doden bij nieuwe zware aardbeving op Lombok

De Nederlandse Chaïm Fetter is momenteel op Lombok, waar hij een opvanghuis voor straatkinderen runt. Hij meldt dat de beving van vanavond vrij heftig was. ,,Deze was behoorlijk, zwaarder dan vanmorgen. Er zijn kinderen aan het huilen en wij zijn het kantoor uit gerend. Gelukkig is er bij ons niemand gewond geraakt."



De laatste weken werd het Indonesische eiland (2,4 miljoen inwoners) al meermaals getroffen door aardbevingen en naschokken. Afgelopen nacht was er ook al een beving op Lombok, die een kracht van 6.3 op de schaal van Richter had. Ook toen was het noordoosten van het eiland het epicentrum. Beide schokken zijn op het toeristeneiland Bali gevoeld. De autoriteiten houden rekeningen met schade door de bevingen, maar daarvan zijn nog nog nauwelijks meldingen geweest.