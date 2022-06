Zeker twee doden en tien gewonden bij schietpartij voor gay nachtclub in Oslo

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden rond 1.15 uur meerdere schoten afgevuurd vlak buiten de London Pub, een gay nachtclub in het centrum van Oslo. Een ooggetuige zei tegen de Noorse krant Dagbladet dat hij ,,15 tot 20 schoten” hoorde, waarop paniek ontstond en mensen begonnen te rennen. De mensen stonden voor de schoten werden afgevuurd in de rookruimte vlak buiten de club.

Kort na het incident is in de buurt van de schietpartij een persoon aangehouden, meldt de politie, zonder nadere details te geven. Een verslaggever van de Noorse publieke zender NRK die ter plaatse was, zei dat een man een wapen uit een tas pakte en begon te schieten.

Op beelden in Noorse media is te zien dat er een grote hoeveelheid politieagenten en hulpverleners in het gebied rondom de pub aanwezig is. Het Universitair Ziekenhuis in Oslo heeft medegedeeld in opperste staat van paraatheid te zijn om slachtoffers eerste hulp te verlenen.

De politie in Oslo houdt rekening met de mogelijkheid dat er meerdere daders betrokken zijn bij de schietpartij, aldus politiewoordvoerder Tore Barstad tegen Noorse media. Er zouden volgens hem drie plaatsen delict zijn: nabij de nachtclub London Pub, in de jazzclub Herr Nilsen en op de plaats van arrestatie. De clubs bevinden zich alle in de uitgaanswijk van de Noorse hoofdstad.

De London Pub is een in Noorwegen beroemde nachtclub voor homo’s. Dit weekend wordt op verschillende plaatsen in Oslo de Pride gevierd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Politie in het gebied rond de bar. © AFP