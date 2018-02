Zeker twee doden en tweehonderd gewonden na aardbeving in Taiwan

De beving trof meerdere gebouwen. Het Tongshuai hotel in kuststad Hualien is een van de twee hotels die zware schade opliepen tijdens de aardbeving, die een kracht van 6,4 op de Schaal van Richter had. Er zouden twee slachtoffers onder het puin liggen, vermoedelijk medewerkers. Geen van de gasten wordt vermist. Zij hadden geluk op hogere etages te verblijven. Reddingsteams proberen de mensen die vastzitten in de gebouwen te evacueren. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. De aardbeving beschadigde verder enkele bruggen en wege. De hoofdsnelweg naar Hualien is gesloten.



De aardbeving, een van de velen in de buurt van Taiwan in de afgelopen drie dagen, valt in de categorie 'krachtig'. Seismologen waarschuwen bij bevingen tussen de 6 en de 7 voor onder meer ernstige schade aan het wegdek en oudere gebouwen. Het epicentrum van de aardbeving lag op een diepte van 10 kilometer.



Het land wordt regelmatig door aardbevingen getroffen omdat het op een aansluiting van twee tektonische platen ligt. Deze beving volgde op tientallen minder krachtige aardschokken in de regio in de voorafgaande 48 uur. Ook werden naschokken gevoeld, verscheidene met een magnitude van meer dan 4. Twee jaar geleden vielen tientallen doden nadat een flat instortte tijdens een zware aardbeving. Het plaatselijke OM arresteerde de flatbouwer later op verdenking van nalatigheid.