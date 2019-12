Zeker vijf doden bij vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland: ‘Onbeschrijflijk’

Volgens de autoriteiten is het momenteel te gevaarlijk om de vulkaan op te gaan. ,,Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal”, laat politiechef John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie. ,,We begrijpen dat het belangrijk is om terug te keren naar het eiland.”



23 personen zijn van het eiland gehaald, waaronder de vijf slachtoffers. 18 mensen raakten gewond. Hoeveel mensen nog vermist worden, is niet bekend. Het totale aantal personen op het eiland was minder dan 50. Volgens Tims is er nog geen contact geweest met degenen die op het eiland achter zijn gebleven. ,,Zodra het mogelijk is, keren we zo snel mogelijk terug’’, aldus de politieman.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan nog niet zeggen of er bij de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland Nederlanders betrokken zijn. ,,De ambassade houdt de ontwikkelingen nauwlettend in te gaten”, aldus een woordvoerder van het ministerie. ,,Op dit moment is er nog geen specifieke informatie beschikbaar.”



White Island ligt op zo’n 50 kilometer ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven. Boten van White Island Tours bevonden zich in de buurt van het eiland op het moment van de uitbarsting.