Zeker vijf reddingswerkers gedood in Filipijnen door tyfoon Noru

De tyfoon Noru heeft in de Filipijnen ten minste aan vijf reddingswerkers het leven gekost. Zij kwamen om in de provincie Bulacan, waar Noru voor overstromingen zorgde. In totaal zijn vanwege de storm en overstromingen 74.000 mensen geëvacueerd.

Volgens gouverneur Daniel Fernando van de provincie Bulacan, ten noorden van Manilla, waren de reddingswerkers bezig om bewoners te redden die vastzaten in hun huis vanwege het stijgende water. Toen ze de mensen wilden overzetten in een boot, werden ze geraakt door een ingestorte muur. Vervolgens verdronken de vijf in het snel stromende water.

,,Het waren levende helden die hielpen bij het redden van de levens van onze landgenoten te midden van deze ramp’’, vertelde Fernando aan het radionetwerk DZMM. ,,Dit is echt heel triest.’’

Op het eiland Polillo in de noordoostelijke provincie Quezon raakte een man gewond nadat hij van het dak van zijn huis was gevallen. Alleen al in Quezon zijn meer dan 17.000 mensen overgebracht naar noodopvangcentra. In de gehele noordelijke provincies Aurora en Nueva Ecija is de stroom uitgevallen.

Noodhulp

President Ferdinand Marcos heeft opdracht gegeven om via de lucht noodhulp en opruimmaterialen naar de zwaarst getroffen gemeenschappen te brengen. Ook besloot hij, nadat tyfoon Noru ten noordoosten van hoofdstad Manilla aan land was gekomen, de scholen op het hoofdeiland Luzon maandag te sluiten. Ook de ambtenaren mogen een dag vrij nemen.

De Filipijnse aandelenbeurs schortte de handel voor maandag op. Op Luzon woont ruwweg de helft van de Filipijnse bevolking, die 110 miljoen mensen telt. Het eiland is goed voor ruim twee derde van de totale economie.

Noru, een tropische storm van de categorie 3, boette zondag boven land iets aan kracht in. Niettemin werden windsnelheden gemeten van 185 kilometer per uur, met uitschieters tot 240 kilometer per uur. De Filipijnen, een archipel van meer dan 7600 eilanden, krijgt jaarlijks gemiddeld twintig tropische stormen te verduren. In 2013 kostte tyfoon Haiyan, een van de krachtigste tropische cyclonen ooit gemeten, aan 6300 mensen in het land het leven.

Volledig scherm A man carries food he saved from his flooded home after Super Typhoon Noru, in San Miguel, Bulacan province, Philippines, September 26, 2022. REUTERS/Eloisa Lopez © REUTERS