Zeker zes doden bij treinongeluk op brug in Denemarken

Onder puin vandaan geredde baby Magnito­gorsk naar Moskou gevlogen

10:11 De baby die uit het puin is gehaald van een deels ingestorte flat in de Russische stad Magnitogorsk, is met een speciaal vliegtuig overgebracht naar Moskou. Daar is het ernstig gewonde jongetje opgenomen in een ziekenhuis, bericht persbureau Tass.