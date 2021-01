Zeldzaam portret van Italiaanse meester geveild voor bijna 100 miljoen dollar

Een portret van een onbekende jongeman geschilderd door de Italiaan Sandro Botticelli (1445-1510) is bij Sotheby’s in New York geveild voor ruim 92 miljoen dollar (76 miljoen euro). Er was 80 miljoen dollar voor verwacht. De koper is vooralsnog onbekend, maar The Art Newspaper houdt het vooralsnog op een Rus.

De verwachtingen waren al hooggespannen, omdat het een erg belangrijk en zeer zeldzaam stuk is. De meeste werken van Botticelli hangen in musea en slechts een tiental daarvan zijn portretten.

“De prijs die vandaag is bereikt, maakt dit niet alleen een van de waardevolste portretten ooit verkocht, maar ook het op één na waardevolste schilderij van een oude meester dat ooit is geveild”, aldus Sotheby’s. De duurste geveilde oude meester was de aan Leonardo da Vinci toegeschreven Salvator Mundi voor 450 miljoen dollar, in 2017 bij Christie’s in New York.

Sotheby’s noemde de Botticelli eerder al een van de belangrijkste portretten, “uit welke periode dan ook, die ooit op een veiling kwamen”, naast Gustav Klimts portret van Adele Bloch-Bauer II en Van Goghs portret van Dr. Gachet, die allebei meer dan 80 miljoen dollar opbrachten.

De knappe jongeling die een rond schilderijtje vasthoudt van Botticelli is ook van grote kwaliteit, zeggen kenners. “Onze jongeman is 550 jaar oud, maar hij ziet eruit alsof hij hier vanmorgen had kunnen binnenwandelen,” zei George Wachter, Sotheby’s specialist op het gebied oude meesters, eerder in The Guardian. De catalogus noemt het schilderij “tijdloos modern in zijn grimmige eenvoud, gedurfde kleuren en grafische lineariteit”.

De Botticelli was van een particulier die het werk in 1982 in Groot-Brittannië had gekocht.