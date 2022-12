Zelenski in kersttoespraak: ‘We zullen de winter doorstaan, als het koud is omhelzen we elkaar’

Zelenski blikte in zijn speech terug op de afgelopen tien maanden oorlog. Hij zei dat vrijheid een hoge prijs heeft, maar dat slavernij nog meer kost, doelend op een leven onder Russische bezetters. In sommige huiskamers zal er een stoel leeg zijn, zei de president. De straten zijn misschien minder goed verlicht dan normaal, misschien klinkt er zelfs het geluid van luchtalarmen of (‘erger nog’) geweerschoten en explosies.

Maar toch, stelde de president, zullen de Oekraïners volhouden. ,,,,We hebben het begin van de oorlog doorstaan, we hebben aanvallen, bedreigingen, nucleaire chantage, terreur, raketaanvallen doorstaan. Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden. Als er geen warmte is zullen we elkaar omhelzen. We zullen deze winter doorstaan omdat we weten waar we voor vechten.”