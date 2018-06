Zelfs grootste critici van Trump zien een succesje

Als de Amerikaanse oostkust op dinsdagochtend wakker wordt, zijn de beelden overal: de president naast de brute dictator die pochte dat hij Amerikaanse steden van de kaart zou vegen. Er is een 'speciale band' gevormd, zien Amerikaanse tv-kijkers hun president verklaren.



Voormalig basketbalster en zelfbenoemd Noord-Korea-gezant Dennis Rodman verschijnt met betraand gezicht en rood Make America Great Again-petje voor de camera's van CNN. ,,Vandaag is een geweldige dag. En ik ben erbij, ik ben zo blij!"



Trumps hulde voor Kim levert hoog opgetrokken wenkbrauwen op: hij noemt een wreed mensenrechtenschender 'getalenteerd', 'slim' en 'grappig', terwijl hij de premier van Canada enkele dagen geleden nog wegzette als 'zwak'. Er is veel twijfel over de volgende stap in de relatie tussen de VS en Noord-Korea - details zijn niet vastgelegd. Is er eigenlijk wel iets concreets bereikt? De Republikeinse senator Bob Corker vindt dat 'moeilijk te bepalen'. En dat Trump zomaar uit de losse pols sprak over het terugtrekken van Amerikaanse troepen en bloedserieuze militaire oefeningen met Zuid-Korea afdeed als 'provocatieve oorlogsspelletjes' wordt met ongeloof ontvangen.



De fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer: ,,Het is zorgelijk, heel zorgelijk, dat de gezamenlijke verklaring zo onnauwkeurig is. Wat de VS wint, is in het beste geval vaag en onverifieerbaar. Maar wat Noord-Korea wint, is tastbaar en blijvend. We hebben een brute dictator die zijn eigen mensen uithongert, gelegitimeerd.''